الزمالك يصدر قرارًا بوقف مدير الشؤون القانونية السابق ويمنعه من دخول النادي.. ويكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - قررت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب إيقاف العضو محمود خالد فتحي، مدير الشئون القانونية السابق بالنادي، ومنعه من دخول النادي لحين الانتهاء من التحقيقات.



وجاء قرار إيقاف محمود خالد فتحي خلال جلسة مجلس إدارة نادي الزمالك الممتدة، في ظل الاجتماعات المستمرة التي يعقدها حسين لبيب لمناقشة العديد من الملفات المهمة.



وتم نشر قرار إيقاق محمود خالد فتحي بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، استأنف نادي الزمالك تدريبات اليوم، تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، استعدادًا لمباراة توسكر الكيني، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان فريق الزمالك قد حصل على راحة من التدريبات لمدة 5 أيام، عقب مباراة بيراميدز الودية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.



ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.