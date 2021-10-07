«نزال غريب من نوعه».. رونالد يخسر التحدى الأصعب أمام الملاكم حبيب نور محمدوف.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - نزال غريب من نوعه وقع بين أسطورة الفنون القتالية حبيب نور محمدوف والنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نور محمدوف نشر مقطع فيديو على حسابه بإنستجرام يظهر وهو يواجه نجم اليونايتد رونالدو ويتحداه ألا يضحك، لم يستطع رونالدو الصمود طويلا أمام محمدوف حيث بدأ بالضحك ليخسر التحدى.

وظهر حبيب فى مقاطع أخرى يتحدى الفرنسى بول بوجبا وريو فرديناند أسطورة نادى مانشستر وتنتهى أيضا بالضحك والأحضان، ووجه المقاتل الروسى المعتزل نور محمدوف رسالة دعم إلى البرتغالى رونالدو ونشر صور لهما قائلا: "أنت الأفضل على الإطلاق استمر فى فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

والتقطت الكاميرات أسطورة التدريب السير أليكس فيرجسون خلال مقابلته مع حبيب وهو يوجه انتقادات كبيرة لمدرب مانشستر بسبب جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء.

نشر الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو طريفا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويظهر في الفيديو نورمحمدوف وصديقه رونالدو يقفان وجها لوجه، في تحد من سيحبس ضحكته لفترة أطول، وخسر النجم البرتغالي سريعا حيث كان البادئ بالضحك.

كما نشر حبيب العديد من الصور رفقة رونالدو، وأرفقها بالقول: "هو الأفضل على الإطلاق، استمر في فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل، فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم".

وحاز منشور حبيب على أكثر من مليوني إعجاب بعد ساعات قليلة على نشره