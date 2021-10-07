شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباريات نصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة بسبب مصر وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين، تعديل موعد مباريات نصف نهائى البطولة المقرر إقامته بعد غد الجمعة بصالة برج العرب.

وتقرر إقامة المباراة الأولى فى نصف النهائى في تمام الرابعة عصرا، بينما تقام المباراة الثانية في تمام السادسة مساء. ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندرى بينما يواجه الزهراء التونسي نظيره الكويت الكويتي.

ويأتى ذلك حرصا من اللجنة المنظمة على ألا يؤثر إقامة مباريات نصف النهائى مع مباراة مصر وليبيا المؤهلة لكأس العالم، والتى تقام في الساعة التاسعة من مساء الجمعة.