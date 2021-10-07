شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عادل يبدأ البرنامج العلاجى عقب إصابته فى مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ هشام عادل " بلحة " لاعب فريق غزل المحلة في البرنامج العلاجى عقب الإصابة، التي لحقت به في مباراة فريقة أول أمس أمام طلائع الجيش بتمزق في غضروف الركبة .

وخضع هشام عادل لبعض الفوحصات الطبية والاشعة التي أثبتت الإصابة والتي على أثرها قام الجهاز الطبي بقيادة خالد الجميزى بوضع برنامج علاجى للشفاء من الإصابة و العودة مرة أخرى .

وتعادل فريقا طلائع الجيش وغزل المحلة بهدف لكل فريق فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجل للطلائع محمد جابر وسجل لغزل المحلة التنزانى حميد ماو.

ويخوض فريق غزل المحلة معسكر مغلق حاليا بمدينة الاسماعيلية ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز والذى سوف ينطلق فى 25 من الشهر الجارى .