شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاركة بيج رامى فى بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك ممدوح السبيعى الشهير بـ "بيج رامى"، بطل كمال الأجسام، فى منافسات بطولة مستر أولمبيا التى تقام بالولايات المتحدة فى الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر الجارى، والتى يشارك فيها ثلاثى مصرى آخر.

ويشارك فى مستر أولمبيا البطولة الأشهر والأقوى على مستوى العالم فى كمال الأجسام 4 لاعبين مصريين، وهم ممدوح السبيعى وحسن مصطفى ومحمد شعبان وبالإضافة إلى أحمد وردانى

ويظهر بيج رامى فى بطولة مستر أولمبيا التى يحمل لقب نسختها السابقة، فجر السبت وبالتحديد فى الثانية فجرا، حيث يقام التحكيم السرى، ويقام فى الثانية فجر الأحد العرض النهائي وإعلان النتيجة أيضا.