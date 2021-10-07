شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: صلاح أفضل من رونالدو وميسى ويستحق الفوز بالكرة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، أن أى ناد فى العالم يريد ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى خلال الفترة المقبلة، وأن مستواه يؤهله لارتداء قميص أكبر الأندية فى العالم.

وقال سمير كمونة فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": "تسلسل الأندية ساعد محمد صلاح كثيرا، وهو عمل على نفسه بشكل مميز خلال مسيرته فى أوروبا، ومحمد صلاح حاليا أفضل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ويستحق الحصول على الكرة الذهبية".

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا يوم الجمعة، على استاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتى ليبيا، وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفى الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازى وباهر المحمدي، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف، وفى الوسط: محمد الننى وعمرو السولية، طارق حامد وحمدى فتحي، وفى الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.