كهربا بعد ظهوره بنيولوك جديد: أنا كل شيء لا يمكنك السيطرة عليه

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلى، صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خلال قيادة إحدى السيارات وظهر بنيولوك جديد، وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "أنا كل شيء لا يمكنك السيطرة عليه".

وكشف التونسى على عباس محامى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى آخر مستجدات استئناف اللاعب على حكم الاتحاد الدولى فيفا بتغريمه 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح الزمالك بعد انتقاله للأهلى.

وقال محامى كهربا لـ"الخليج 365": "وصلتنا خطابات تؤكد من محكمة التحكيم الرياضية كاس أن الحكم النهائى فى القضية سيكون خلال شهر وبالتحديد فى شهر نوفمبر المقبل.. الكاس خاطبنا للرد على بعض الأمور والملاحظات وفقاً للقوانين السويسرية، وهو ما قمنا به بالفعل وقمنا بإرسالها للتأكيد على صحة موقف اللاعب القانونى".

وكان كهربا قد أغلق ملف العروض الخارجية والداخلية، الذى ظل مفتوحاً طوال الأيام الماضية، وحسم اللاعب مسألة بقائه مع المارد الأحمر قبل غلق باب القيد فى مصر، وارتبط اسم كهربا بالرحيل عن الأهلى خلال ميركاتو الصيف الجارى، حيث زعم البعض أن علاقة اللاعب بالمدير الفنى للفريق بيتسو موسيمانى متوترة، وذهاب هؤلاء إلى أن فرصة كهربا فى المشاركة الموسم المقبل صعبة بسبب التعاقد مع بيرسى تاو وميكيسونى وعودة عمار حمدى وأحد عبد القادر من الإعارة وهو ما نفته إدارة الكرة بالأهلى.