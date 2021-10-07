شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: مصر تستحق الوصول لكأس العالم فى كل دورة وكيروش يملك سيرة ذاتية مذهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن البرتغالي كارلوس كيروش هو أستاذه في التدريب، مشيرا إلى أنه يتوقع وصول منتخب مصر إلى كأس العالم 2022.

وقال بيسيرو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": إن كيروش ليس له طريقة ثابتة، حيث إنه يلعب دائما حسب جودة اللاعبين معه في الفريق، ويملك سيرة ذاتية مذهلة عبر تاريخه، حيث إنه درب أندية ومنتخبات كبرى في العالم".

وأضاف مدرب الأهلى السابق: "منتخب مصر يستحق الصعود إلى كأس العالم في كل دورة"، مشيرا إلى أن الفراعنة دائما ما يمتلكون لاعبين على أفضل مستوى.

وتابع بيسيرو: "أثق في قدرات كيروش لقيادة مصر في الصعود لكأس العالم، وهو قادر على ضبط غرفة ملابس الفراعنة".

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا يوم الجمعة، على استاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا، وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.