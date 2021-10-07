شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين حراس المصرى قبل موقعة الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل حسن نصر مدرب حراس نادى المصرى البورسعيدى المنافسة بين حراس النادى الساحلى قبل مواجهة سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمى لنادى المصرى على "تويتر" صورا لتدريب الحراس الأربعاء معلقا عليها: "جانب من مران حراس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب تحت قيادة مدربهم الكابتن حسن نصر".

وفاز المصرى على نظيره فريق الجزيرة مطروح بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية، التى أقيمت أمس الثلاثاء على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، وذلك فى ثالث المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مباراة المصرى ومضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندى إلى طاقم تحكيم دولى من جنوب السودان، يقود الطاقم حكم الساحة رينج مالونج، ومعه كل من جاسم مادير "مساعد حكم أول" وروبرت هنرى "مساعد حكم ثاني" بالإضافة إلى الحكم الرابع ألير مايكل جيمس.