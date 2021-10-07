شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مميزة قادت سيراميكا للتعاقد مع الغاني إيفانز منساه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادت أرقام الغاني ايفانز منساه، لاعب الوسط الهجومي لمنتخب غانا الأوليمبي، نادي سيراميكا للتعاقد مع اللاعب لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الدحيل القطري، ليصبح الصفقة السادسة في الانتقالات الصيفية الحالية، وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع لاعب الدحيل، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات مساء الأربعاء.

- لعب ايفانز منساه الموسم الماضى 23 مباراة مع فريقه السابق في جميع المسابقات.

- بلغت دقائق مشاركاته في الموسم الماضى 1838 دقيقة وتلقى البطاقة الصفراء 5 مرات.

- نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين في مشواره الموسم الماضى.

- في مشواره الكروى مع كل الأندية لعب إيفانز منساه 136 مباراة.

- نجح في تسجيل 28 هدفا وصنع 11 أخرين مع جميع الأندية.

- انضم للدحيل القطري في موسم 2019 قادما من هلسنكي الفنلندي.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا أبرمت 5 صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني.