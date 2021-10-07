شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعتمد 74 حكما مصريا لتقنية VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم 74 حكما مصريا جديدًا للعمل بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي عقدت لهم طوال شهر سبتمبر الماضي، تحت إشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، ومحمد عبادة مدير المشروع وفريد منصور مسئول إعادة تشغيل RO.

وجاء اعتماد الاتحاد الدولي للدفعة الجديدة للعمل بالتقنية بواقع 24 حكم ساحة REF و24 حكم فيديو VAR، و26 حكم فيديو مساعد AVAR لينضموا إلى زملائهم القدامى الذين تم اعتمادهم الموسم الماضي وعددهم 46 حكما.. وحكام VAR الجدد هم كالتالى:

واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على وضع اسم الحكم محمود ناجى فى القائمة الدولية للحكام بدلا من الحكم الدولى السابق جهاد جريشة الذى أعلن مؤخرا اعتزاله التحكيم رسميا.

واستقرت لجنة الحكام على أسماء القائمة الدولية للحكام، والتى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقى والدولى خلال ساعات، حيث إن آخر موعد سيكون يوم 1 أكتوبر، وجاءت قائمة حكام الساحة كالتالى:

1- إبراهيم نور الدين

2- محمود البنا

3- محمد عادل

4- محمد معروف

5- أحمد الغندور

6- أمين عمر

7- محمود ناجى بدلا من جهاد جريشة

الحكام المساعدون

1- محمود أبو الرجال

2- أحمد حسام طه

3- سمير جمال

4- هاني عبد الفتاح

5- أحمد توفيق طلب

6- يوسف البساطي

7- سامى هلهل أو عمر فتحى بدلا من تحسين أبو السادات