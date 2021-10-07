شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: ننتظر استئناف الزمالك على وقف القيد من أجل ضم أحد لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلى، أن النادي وفر كل احتياجات المدير الفني للفريق قبل بداية الموسم قائلا: "تعاقدنا مع لاعبين في كل المراكز التي طلبها خالد جلال، وننتظر استئناف الزمالك على وقف القيد من أجل ضم أحد لاعبيه".

وأضاف أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "البنك الأهلي يخوض مبارياته على ملعب بترو سبورت في الموسم الجديد، وخضنا العديد من الوديات وتعادلنا في آخرها مع سموحة الأربعاء".

وأوضح نصار: "لم نقف أمام رغبة أحمد علي مهاجم الفريق في الانتقال للاتحاد السكندري، وأتوقع مستوى قوي جدا للدوري في الموسم الجديد".