شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجتمع بالصفقات الجديدة فى الاتحاد السكندري.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن، المدير الفني لفرق الاتحاد السكندري، جلسة مع اللاعبين الجدد قبل ساعات من غلق باب القيد الصيفي، وأبدى العميد رضاه عن جميع الصفقات التى أبرمها النادي هذا الموسم.

وطالب العميد من الصفقات الجديدة تقديم نفسها بصورة جيدة في فترة التجهيز للدوري، موضحا أن المنافسة على حجز مكان أساسى فى التشكيل مفتوحة لجميع اللاعبين بشكل متساوٍ.

وأكد المدير الفني لزعيم الثغر للاعبين أن ترك صورة طيبة وانطباع إيجابى لدى الجماهير في بداية الموسم يسهل مأمورية اللاعبين طوال الموسم، لا سيما حال تراجع النتائج وهو ما يحدث لجميع الأندية.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا كبيرا على نظيره دهميت، مساء، الاثنين الماضى، بأربعة أهداف دون مقابل فى المباراة الودية التى خاضها الفريق لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين والاطمئنان على مدى الاستفادة من التدريبات، استعدادا لانطلاق بطولة الدورى العام، وسجل رباعية الاتحاد كل من كريم الديب، وساليفو مورو، وأحمد راشد، وبنجامين بواتينج.