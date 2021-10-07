مهاجم الزمالك يقترب من الانتقال لسموحة معارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن مروان حمدي مهاجم الفريق تلقى عرضا للانتقال إلى نادي سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن جلسة ستعقد خلال الساعات القليلة القادمة بين مسؤولي الزمالك وسموحة، لحسم الصفقة، والاتفاق على كافة ترتيبات الانتقال.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاه داخل إدارة الزمالك للموافقة على رحيل مروان حمدي معارا لمدة موسم.

ولعب حمدي الموسم الماضي مع الزمالك 18 مباراة بالدوري، و3 مباريات بالكأس، و4 مباريات بدوري الأبطال.