بينهم 4 سيدات.. فيفا تعتمد 74 حكما مصريا لتقنية VAR

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 74 حكما مصريا جديدًا للعمل بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

واجتاز الحكام الدورة التدريبية التي عقدت لهم طوال شهر سبتمبر الماضي تحت إشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، ومحمد عبادة مدير المشروع، وفريد منصور مسئول اعادة تشغيل RO.

وجاء اعتماد الاتحاد الدولي للدفعة الجديدة للعمل بالتقنية بواقع 24 حكم ساحة REF، و24 حكم فيديو VAR، و26 حكم فيديو مساعد AVAR لينضموا إلى زملائهم القدامى الذين تم اعتمادهم الموسم الماضي وعددهم 46 حكما.

وجاءت قائمة الحكام المعتمدين من فيفا كالتالي: