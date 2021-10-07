تقرير.. إسبانيا توقف سلسلة "اللاهزيمة" لمنتخب إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أنهى المنتخب الإسباني، سلسلة اللاهزيمة الأسطورية التي حققها المنتخب الإيطالي والتي امتدت لمدة 37 مباراة بدون تلقي أي هزيمة.

وحقق المنتخب الإسباني فوزاً على نظيره الإيطالي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بهدفين مقابل هدف.

وبعد الخسارة أمام إسبانيا، توقفت سلسلة اللاهزيمة لمنتخب الآزوري عند 37 مباراة دولية دون هزيمة.

وتعود أخر خسارة لمنتخب إيطاليا في 10 سبتمبر عام 2018 عندما تلقى الهزيمة أمام منتخب البرتغال.

وكان المنتخب الإيطالي وصل إلى 37 مباراة على التوالي دون هزيمة بعد فوزه على منتخب ليتوانيا ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.، متخطياً المنتخب البرازيلي الذي حقق 36 انتصاراً امتدت في الفترة من 1993 إلى 1996.

وحقق المنتخب الإيطالي في هذه الفترة 28 انتصاراً و9 تعادلات، بين دوري الأمم، وتصفيات بطولة أوروبا، وتصفيات كأس العالم، ومباريات بطولة يورو 2020 التي توج بلقبها، والمباريات الودية.