شاهد فيديو اهداف وملخص مباراة العراق والامارات في بطولة غرب آسيا..مهارة عبد الأمير تطغى

شاهد فيديو اهداف مباراة العراق والامارات في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، والتي أقيمت مساء اليوم الاربعاء 6 اكتوبر.

خطف منتخب العراق – أسود الرافدين – صدارة المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في السعودية، بعدما أسقط نظيره الاماراتي بثنائية رائعة سُجلت على مدار الشوطين.

افتتح لاعب نادي نفط البصرة «صادق زامل» نتيجة المباراة بتسديدة خادعة من ركلة حرة مباشرة نفذها من الرواق الأيسر بالقدم اليمنى، عند الدقيقة 41 من نهاية الشوط الأول، عبرت من جميع اللاعبين دون أن تلمس أي لاعب متسلل، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى الإمارات.

وفي الوقت الذي اندفع فيه المنتخب الاماراتي خلال الدقائق الأخيرة، شن المنتخب العراقي عدة هجمات مرتدة، انتهت إحداها بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدل من ضائع (7 دقائق).

وتكفل صانع ألعاب نادي الكرخ العراقي «منتظر عبد الأمير» بتسجيل الهدف الثاني بمتابعة لكرة حائرة داخل منطقة الجزاء، تسلمها واروغ 3 لاعبين بحركة واحدة، قبل أن يسدد بكل قوة على أقصى يسار الحارس.

وأقيمت مباراة العراق والامارات على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة الركة، بختام مباريات اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس غرب آسيا تحت 23 عامًا.

ورفع المنتخب العراقي، الذي يدربه التشيلي ميروسلاف سوكوب، رصيده لـ 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن الامارات الثانية، وفلسطين الثالثة، بينما واصل منتخب لبنان تذيله للمجموعة دون نقاط بعدما مُني بهزيمة جديدة اليوم أمام فلسطين.

وبهذه النتيجة ضمن المنتخب العراقي الصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث ستصبح مباراته في الجولة الأخيرة أمام لبنان تحصيل حاصل.

شاهد فيديو اهداف مباراة العراق والامارات

الهدف الأول

الهدف الثاني

ملخص مباراة العراق والامارات