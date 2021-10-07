السعودية ترفع الحظر عن مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية

قررت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية رفع الحظر المفروض على قنوات بي إن سبورتس المملوكة لدولة قطر داخل حدود المملكة، في خطوة جديدة نحو إنهاء الخلاف الكبير بين البلدين.

وستُمهد هذه الخطوة الطريق نحو استحواذ سعودي مُحتمل على أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الناشط في الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج»، بحسب ما أكده مصدر صحفي بوكالة فرانس برس اليوم الاربعاء.

وكانت الحكومة السعودية قد قررت حجب وحظر إشارة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية في صيف عام 2017 داخل المملكة، رغم امتلاكها لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي تعارض مع تقديم صندوق الاستثمار السعودي لعرض جاد لشراء أحد أندية المسابقة «نيوكاسل يونايتد».

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وتم حجب قنوات بي إن سبورتس وحظر بيع أجهزة استقبال القناة في السعودية مع بداية الأزمة الخليجية عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم الدبلوماسية مع الدوحة، وفرضت عليها حصارا اقتصادياً استمر لمدة 4 سنوات.

واتهمت الدول الأربع المذكورة دولة قطر بدعم ومُساندة جماعات إسلامية متطرفة، بالاضافة إلى تهمة أخرى تتعلق بالتقارب مع دولة إيران، وهو ما نفته حكومة قطر في جميع الخرجات الإعلامية الرسمية.

وقالت وكالة فرانس برس الفرنسية «الحظر غير القانوني للسعودية على مدى 4 سنوات ونصف السنة لمجموعة بي إن سبورتس القطرية، سينتهي”، في إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين.

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وأضاف نفس المصدر «الرياض تسعى إلى تسوية دعوى تحكيم قطرية بقيمة مليار دولار حيال تعرض قنواتها للقرصنة من خلال نقل أحداث رياضية عدة، لاسيما مباريات كرة القدم الأوروبية من قبل قناة تُدعى (بي آوت كيو)، فيما نفت الرياض أي علاقة بها.

وكان فشل حكومة المملكة العربية السعودية في اتخاذ إجراء قانوني ضد قناة «بي آوت كيو»، سبباً رئيساً في اتخاذ رابطة الأندية المحترفة بالدوري الإنجليزي لقرار عرقلة صندوق الاستثمار السعودي عن اتمام صفقة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار) لشراء أسهم نادي نيوكاسل يونايتد.

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