إسبانيا توقف سلسلة إيطاليا وتعبر إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم الأربعاء عقب فوزه على إيطاليا 2-1 في نصف النهائي.



وعلى أرضية ملعب سان سيرو في ميلانو، سجل فيران توريس هدفي فوز الماتادور على الأتزوري في الدقيقتين 17 و45 (+2) فيما دوّن لورينزو بيليغريني هدف إيطاليا الوحيد في الدقيقة 83.



وأوقف بذلك المنتخب الإسباني سلسلة 37 مباراة لإيطاليا من دون خسارة.



وتلتقي فرنسا، بطلة العالم، مع بلجيكا الخميس في تورينو في مباراة نصف النهائي الثانية، فيما تقام المباراة النهائية الأحد على ملعب سان سيرو، ومباراة المركز الثالث على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو.