الامارات | «شيريف المولدوفي» يُشارك في معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شيريف المولدوفي» يُشارك في معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»، الذي يُقام برعاية الهيئة العامة للرياضة وتنظمه «بي بي سبورت للخدمات الرياضية» خلال الفترة (2-4) ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، عن تلقيها موافقة من نادي شيريف المولدوفي للمشاركة في المعرض، وذلك ضمن أحدث الجهات الرياضية التي ستشارك في المعرض الذي يجسد تاريخ رياضة الإمارات في الـ50 عاماً الماضية.

ويُقام المعرض تزامناً مع اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، وتعد مشاركة فريق شيريف المولدوفي، أحدث أندية أوروبا الذي لا يتعدى عمره 24 سنة، مهمة وقد حقق انتصارين متتاليين في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر مجموعته أمام ناديين عريقين هما ريال مدريد الذي فاز عليه في معقله بمدريد 1-2، وكذلك على حساب إنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى 54 مؤسسة رياضية عالمية أخرى تم الإعلان عنها أخيراً، بينما تنتظر موافقة عدد آخر من الجهات الرياضية المهمة لتؤكد مشاركتها بشكل رسمي.

وبعث نادي شيريف برسال رسمية، قال فيها المدير التنفيذي للنادي جوان توماس رودريغي: «يسعدنا المشاركة في هذا المعرض الدولي الذي يُقام في الإمارات وهي تحتفل بذكرى 50 سنة رياضة، ويسرنا قبول الدعوة والتواجد في دبي ضمن احتفالات الإمارات باليوم الوطني، وهي أول مشاركة دولية للنادي، ونعتز بها».

في سياق متصل، قال مدير المعرض عبدالله مراد، إن اللجنة المنظمة بصدد تنظيم ورشتي عمل للاتحادات والأندية الرياضية داخل الدولة، لشرح آلية المشاركة، بينما سيتم عمل ورش أخرى عبر برنامج زووم للجهات القادمة من خارج الدولة حتى وصولها قبل المعرض بأيام محددة، وذلك لاستكمال الجاهزية بشكل مبكر ليكون المعرض إضافة فنية جميلة تضاف إلى إنجازات الإمارات أثناء تنظيمها أو استضافتها للفعاليات الرياضية.

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