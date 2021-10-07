الامارات | شمسة بنت حشر تُعلن ترشحها لرئاسة اتحاد الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شمسة بنت حشر تُعلن ترشحها لرئاسة اتحاد الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، ترشحها لرئاسة اتحاد الكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2020-2024، التي لم يتحدد موعدها بشكل رسمي حتى الآن.

وأكدت الشيخة شمسة، أن لديها استراتيجية واضحة لمجلس إدارة الاتحاد في حالة نجاحها للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة، وستعتمد في تنفيذها على محاور خمسة.

وقالت في تصريحات صحافية، إن المحور الأول يهتم بتكوين منتخبات قادرة على المنافسة في البطولات الخليجية والعربية واستقدام مدير فني على مستوى عالٍ، للعمل على تطوير الأداء الفني والمهاري للاعبين، تمهيداً للمشاركة بصورة فعالة في البطولات المقبلة.

وأضافت: «المحور الثاني يختص بدراسة إيجابيات وسلبيات طرق تنظيم المسابقات المحلية، والعمل على تطويرها لتعم بالفائدة على المنتخبات الوطنية في جميع المراحل السنية، والسعي نحو توسيع قاعدة المشاركين في أنشطة الكرة الطائرة».

وأكملت الشيخة شمسة مؤكدة أن المحور الثالث يهتم بالعنصر النسائي، وتطوير منتخبات الكرة الطائرة النسائية، فيما يهتم المحور الرابع بالكرة الطائرة الشاطئية، قائلة: «الطائرة الشاطئية، يجب أن تنال الكثير من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الطبيعة الساحرة، والشواطئ التي تتميز بها الدولة، في إماراتها كافة».

وختمت تصريحاتها بالقول: «نُركز في المحور الخامس، على إعداد برنامج جذب حكام ومحكمات مواطنين جدد للعبة، للمساهمة في تطوير الكرة الطائرة، خصوصاً أن قطاع التحكيم لم يعد عنصراً جاذباً في الوقت الراهن».

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