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الامارات | طرح تذاكر مونديال الكريكيت 2021 بأسعار تبدأ من 40 درهماً

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر مونديال الكريكيت 2021 بأسعار تبدأ من 40 درهماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المجلس الدولي للكريكيت عن بدء طرح تذاكر منافسات بطولة كأس العالم للكريكيت T20 2021 أمام جمهور المشجعين في الإمارات وجميع أنحاء العالم، لحضور البطولة التي تستضيفها الإمارات من 18 الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل، وذلك بأسعار تبدأ من 40 درهماً.

وتقام البطولة على ملاعب الدولة، في مقدمتها استاد زايد للكريكيت الشهير في أبوظبي، الذي يستضيف العدد الأكبر من المباريات الـ45 للبطولة، إلى جانب عدد من المباريات في سلطنة عمان بمشاركة 16 منتخباً.

وأعلن المنظمون عن أسعار تذاكر تبدأ من 40 درهماً لمباريات الجولة الأولى و50 درهماً لمباريات السوبر 12، كما تتوافر أيضاً خيارات الضيافة في أجنحة الدرجة الأولى في ملعب زايد للكريكيت، حيث يمكن شراء التذاكر اعتباراً من اليوم عبر الموقع الإلكتروني للبطولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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