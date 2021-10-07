الامارات | 1200 لاعب ولاعبة في مونديال دبي للكاراتيه نوفمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 لاعب ولاعبة في مونديال دبي للكاراتيه نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، عن مشاركة 1200 لاعب ولاعبة في بطولة كأس العالم للرجال والسيدات، من أصل 3000 يمثلون أفراد الوفود المشاركة، وتقام بين 16 و21 نوفمبر المقبل، وتجري منافساتها بمجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن تفاصيل البطولة، الذي عقد، أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره أيضاً، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقال الرزوقي: «تحط بطولة كأس العالم للكاراتيه للمرة الأولى في المنطقة، في حدث تستضيفه إمارة دبي، وبمشاركة ضخمة من حيث أعداد اللاعبين، خصوصاً أن (مونديال دبي) يأتي بعد أشهر قليلة من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020».

وأضاف: «لم يكن لهذا التجمع العالمي أن يحلّ في ضيافة دبي من دون دعم مجلس دبي الرياضي، الذي سارع إلى تبني فكرة اتحاد الكاراتيه في تنظيم كأس العالم للرجال والسيدات على أرض الإمارات، وذلك بعد أن تم طرح الفكرة بعد أشهر قليلة من إعلان فوز الإمارات باستضافة (إكسبو 2020 دبي)، خصوصاً أن الموعد الذي تم اقتراحه لمونديال الكاراتيه جاء متزامناً مع تنظيم دبي المعرض الأضخم عالمياً».

وتابع: «يتخلل النسخة 25 من بطولة كأس العالم في دبي، انعقاد دورات للمدربين والحكام، بالإضافة إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة».

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن «الدعم الذي توليه الدولة للرياضة على كل الصعد، كان وراء تبني المجلس لفكرة اتحاد الكاراتيه، ودعمها، في تنظيم واستضافة كأس العالم، خصوصاً أن البطولة ستقام على مجمع حمدان بن محمد الرياضي، أيقونة المجمعات الرياضية على مستوى العالم، الذي سبق أن استضاف العديد من بطولات العالم في شتى الرياضات، بجانب استضافته على صعيد الكاراتيه لبطولة كأس آسيا في ديسمبر من عام 2013».

وأشاد خالد المدفع بجهود اتحاد الكاراتيه، وقال: «ليس بغريب على أبناء الإمارات النجاح في بناء شراكات استراتيجية على كل الصعد، بالصورة ذاتها التي قدمها اتحاد الكاراتيه، ونجاح ملف الاستضافة، الذي تقدم به عام 2016، في انتزاع إجماع أعضاء الاتحاد الدولي، الذين منحوا أصواتهم إلى الإمارات ودبي، لتنظيم بطولة (كأس العالم)، خصوصاً أن فوز ملف الإمارات جاء على حساب ملفات دول كبرى، مثل روسيا والصين اللتين تقدمتا لاستضافة الحدث».

• يتخلل النسخة 25 انعقاد دورات للمدربين والحُكام، بالإضافة إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة.

نجم المنتخب المازمي يستعد لمعسكر خارجي

يستعد نجم منتخب الكاراتيه لاعب نادي الشارقة، مروان المازمي، لخوض معسكر تحضيري يمتد نحو شهر بمدينة إسطنبول التركية، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم.

ويأتي المعسكر بالتعاون مع الاتحاد التركي، وفي إطار التعاون المشترك بين الجانبين الإماراتي والتركي، لتطوير وتنمية مهارات اللاعبين في لعبة الكاراتيه، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في المعسكر نخبة من اللاعبين الأتراك، أصحاب الإنجازات في أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى نخبة من أميز المدربين في رياضة الكاراتيه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news