الامارات | نادي الرمس يعلن عن مشروع تجاري ترفيهي

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الرمس يعلن عن مشروع تجاري ترفيهي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الرمس الرياضي الثقافي عن توصله لاتفاقية تفاهم استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة، لإقامة مشروع تجاري ترفيهي، بقيمة ثمانية ملايين درهم يمتد لـ10 سنوات لدعم خططه الرياضية المستقبلية الطامحة للتواجد بقوة في الساحة الرياضية، جاء ذلك في بيان رسمي للنادي.

وستقود الاتفاقية إلى تعزيز الموارد المالية للنادي الذي عاد إلى المشاركة في دوري الدرجة الأولى أخيراً، بعد غياب ست سنوات.

وتم التوقيع على الخطوط العريضة للاتفاقية، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي سالم سلطان الدرمكي ونائبيه المستشار هزاع المنصوري ومنذر المزكي،

ورئيس الشركة المستثمرة مبارك العامري، وعدد من مسؤولي النادي والشركة، وتم الاتفاق على إطلاق مسمى «الرمس فيستيفال» على المجمع الاستثماري الجديد.

وتقدم رئيس المجلس بالشكر لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، للدعم الكبير والثقة العالية بإدارة النادي لتطويره بما ينصب في خدمة مدينة الرمس.

بدوره أوضح النائب الأول لمجلس إدارة النادي المستشار هزاع إبراهيم المنصوري، أن التخطيط والتفاوض لإتمام التفاهمات المتعلقة بهذه الاتفاقية استغرقا شهوراً عدة، كاشفاً أن قيمة المشروع تبلغ 8 ملايين درهم لمدة 10 سنوات، وأن المشروع هو تجاري ترفيهي يخدم الجانبين.

وأكد أن إدارة النادي تحرص على إنجاح المشروع لتطوير وتحسين مصادر الدخل، وتعكف على دراسة مجموعة من الفرص الاستثمارية الأخرى.

وتابع: «سيُقام المشروع على مساحة 170 ألف قدم مربعة، ويضم محال تجارية في منطقة مغلقة ومكيفة، ومسرحاً لإقامة الاحتفالات والمشاركة في المناسبات الوطنية وكل الأمور الخدمية ومصلى للرجال والسيدات».

ونوه إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة خلال الأيام المقبلة.

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