الامارات | إغلاق التسجيل للشراعية 22 قدماً اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التسجيل للشراعية 22 قدماً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً في شواطئ جميرا.

وتُقام منافسات البطولة من جولتين اثنتين الأولى غداً، والثانية سيحدد موعدها لاحقاً. وتشمل فئتين، الأولى «الناشئين من 8-16 سنة»، والثانية «الشباب من 8-21 سنة»، حيث ستتنافس جميع القوارب في سباق واحد وتحتسب بعد نهاية السباق نتائج كل فئة على حدة. يُذكر أن الموسم الماضي، شهد فوز طاقم القارب طوفان 21 بفئة الناشئين، فيما اعتلى طاقم القارب إقلاع 118 صدارة الترتيب العام لمنافسات الشباب.

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