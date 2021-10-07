اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال (آسيا)

الإمارات - إيران 20:45

كوريا الجنوبية - سورية 15:00

إندونيسيا - تايبيه 17:00

العراق - لبنان 18:30

- اليابان 21:00

أستراليا - عمان 22:30

دوري الأمم الأوروبية

بلجيكا - فرنسا 22:45

تصفيات المونديال (إفريقيا)

تونس - موريتانيا 23:00

تنزانيا - بنين 17:00

الكونغو - مدغشقر 17:00

نيجيريا - إفريقيا الوسطى 20:00

رواندا - أوغندا 20:00

غينيا الاستوائية - زامبيا 20:00

ليبيريا - الرأس الأخضر 17:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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