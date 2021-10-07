كورنادو لاعب سبتمبر عن غرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف لاعب وسط فريق الاتحاد، البرازيلي إيغور كورنادو جائزة لاعب شهر سبتمبر بمنطقة غرب آسيا في الاستفتاء الذي جرى عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصد كورنادو نسبة 86.45% من أصوات المشاركين، متقدما على لاعب العين الإماراتي، كودجو لابا، ولاعب ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا الذي حل ثالثا.

وفتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على عدد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

المتنافسون على الأفضل في سبتمبر

