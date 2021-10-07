كورنادو لاعب سبتمبر عن غرب آسيا

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وحصد كورنادو نسبة 86.45% من أصوات المشاركين، متقدما على لاعب العين الإماراتي، كودجو لابا، ولاعب ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا الذي حل ثالثا.
وفتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على عدد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.
المتنافسون على الأفضل في سبتمبر
- إيغور كورنادو (لعب دورا كبيرا في احتلال الاتحاد صدارة الدوري السعودي بنهاية الجولة السابعة، وأثبت من جديد في سبتمبر علو كعبه بتسجيل هدفين ومساهمته في صناعة أكثر من هدف لزملائه).
- كودجو لابا (سجل خلال سبتمبر الماضي 6 أهداف ليقود العين إلى صدارة الدوري الإماراتي برصيد 14 نقطة).
- أميليو زيلايا (ساهم في احتلال فريقه ضمك المركز الثاني بنهاية الجولة السابعة من الدوري السعودي، حيث سجل له 4 أهداف خلال الشهر الماضي).
- حمزة الدردور (اقترب الرمثا من لقب الدوري الأردني بعد أن تصدر الترتيب قبل 4 جولات من النهاية محققا نتائج إيجابية سبتمبر سجل خلالها قائده حمزة الدردور 3 أهداف ثمينة).
- بين مالانغو (فرض المهاجم الكونغولي حضوره المميز في الدوري الإماراتي، وعلى الرغم من أن فريقه الشارقة يحتل المركز الثالث إلا أن مالانغو سجل 4 أهداف خلال سبتمبر). فضل عنتر (يتصدر فريقه شباب الساحل الدوري اللبناني برصيد 7 نقاط، ليقدم أوراق اعتماده مبكرا بفضل تألق نجمه فضل عنتر الذي سجل 7 أهداف اعتلى بها صدارة الهدافين).
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