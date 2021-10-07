شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها فوز الأهلى على بيروت فى نصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين على ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.
خسارة الزمالك أمام برشلونة 36/32 فى ربع نهائى كأس العالم لأندية اليد
خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 36/32 فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية .
تأهل فريق سلة النادى الأهلى لنصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين، أثر تغلبه علي فريق بيروت بنتيجة 84/82 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.
الاهلى يعلن غياب أفشة عن مباراة الحرس الوطني فى النيجر بسبب حفل زفافه
يغيب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الحرس الوطني التي تقام في النيجر يوم 16أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه الأسبوع المقبل.
أدى اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبا وحيدا مغلقًا على أحد ملاعب ستاد برج العرب تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني وبمشاركة جميع اللاعبين المختارين بمن فيهم محمد الشناوي الذي أدى تدريبات تأهيلية بعد الاطمئنان عليه من خلال الأشعة التي أجريت له صباح اليوم.
انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري.
فاز الإسماعيلي على المقاولون العرب بثنائية دون رد خلال المباراة الودية التى جمعتهما على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية ، أهداف الدراويش سجلها كل من محمد الشامي واحد اللاعبين الذين يخضعون لاختبار، ويستعد الدراويش للمشاركة بمنافسات الموسم الجديد من خلال معسكره السكندرى الذي يتخلله سلسلة من الوديات وتحت قيادة فنية جديدة لطلعت يوسف.