شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها فوز الأهلى على بيروت فى نصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين على ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.

خسارة الزمالك أمام برشلونة 36/32 فى ربع نهائى كأس العالم لأندية اليد

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 36/32 فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية .

تأهل فريق سلة النادى الأهلى لنصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين، أثر تغلبه علي فريق بيروت بنتيجة 84/82 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.

الاهلى يعلن غياب أفشة عن مباراة الحرس الوطني فى النيجر بسبب حفل زفافه