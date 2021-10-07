شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ليبيا: "عاملين ألف حساب للفراعنة رغم تصدرنا المجموعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد جبريل، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الليبى لكرة القدم، أن مباراة المنتخب المصرى ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الفراعنة يمتلكون منتخبنا مميزا.

وقال أحمد جبريل فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": "سنواجه منتخب مصر ونحن الفريق متصدر المجموعة فى التصفيات، ولكننا نعمل ألف حساب للفراعنة".

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا يوم الجمعة، على استاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر.

وأدى المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبا وحيدا مغلقًا على أحد ملاعب استاد برج العرب تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني وبمشاركة جميع اللاعبين المختارين بمن فيهم محمد الشناوي الذي أدى تدريبات تأهيلية بعد الاطمئنان عليه من خلال الأشعة التي أجريت له صباح اليوم.

وشهد المران اهتماما بالجانب الخططي وحماسًا وجدية من اللاعبين، وأكد وائل جمعه مدير المنتخب الوطنى، أن الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب أثبتت سلامته بعد تعرضه لكدمة في مران الثلاثاء استعداداً لمباراة ليبيا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة.

وتابع وائل جمعة في تصريحات لـ"الخليج 365" أن محمد الشناوي خضع مرتين للأشعة وأثبتت سلامته وسيشارك في المران، استعدادًا لمباراة ليبيا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا، وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.