شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدعو رموز الرياضة لحضور قرعة الدورى 12 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية يوم 12 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري المصري في الموسم المقبل، وتقرر أن تقام القرعة في الثانية ظهرا بأحد فنادق القاهرة.

وأكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم توجيه الدعوة لرموز ونجوم الأندية الـ18 المشاركين بالدوري الموسم المقبل، لحضور وسحب مراسم القرعة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة عقدت العزم في وقت سابق، على إجراء قرعة الدوري الممتاز، خارج مقر اتحاد الكرة، حيث تعتزم الرابطة اتخاذ مقر مستقل للرابطة خارج اتحاد الكرة حتى لا تحصل اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد على شرعية الإشراف على رابطة المحترفين أو المصادرة على قراراتها.

وكانت رابطة الأندية المحترفة اتفقت على تطبيق الشكل المعتاد لبطولة الدوري في الموسم المقبل بعدما اعترضت الأندية على إقامة البطولة من دور واحد أو دوري المجموعتين، كما قررت أيضًا انطلاق مسابقة الدوري يوم 25 أكتوبر على أن تنتهى يوم 30 أغسطس المقبل.