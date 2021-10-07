شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 6 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 6 / 10 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..

خسارة الزمالك أمام برشلونة 36/32 فى ربع نهائى كأس العالم لأندية اليد

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 36/32 فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية .

تأهل فريق سلة النادى الأهلى لنصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين، أثر تغلبه علي فريق بنتيجة 84/82 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.

الاهلى يعلن غياب أفشة عن مباراة الحرس الوطني فى النيجر بسبب حفل زفافه