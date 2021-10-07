شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 6 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 6 / 10 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..
خسارة الزمالك أمام برشلونة 36/32 فى ربع نهائى كأس العالم لأندية اليد
خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 36/32 فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية .
تأهل فريق سلة النادى الأهلى لنصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين، أثر تغلبه علي فريق بنتيجة 84/82 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.
الاهلى يعلن غياب أفشة عن مباراة الحرس الوطني فى النيجر بسبب حفل زفافه
يغيب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الحرس الوطني التي تقام في النيجر يوم 16أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه الأسبوع المقبل.
أدى اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبا وحيدا مغلقًا على أحد ملاعب ستاد برج العرب تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني وبمشاركة جميع اللاعبين المختارين بمن فيهم محمد الشناوي الذي أدى تدريبات تأهيلية بعد الاطمئنان عليه من خلال الأشعة التي أجريت له صباح اليوم.
شهدت تدريبات فريق الأهلي الأخيرة تركيز بيتسو موسيماني المدير الفني مع الصفقات الجديدة مثل أحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، من خلال منحهم تعليمات فنية بشكل متواصل، للتعود على طريقة لعبه وسرعة انسجامهم بين المجموعة.
القيد ليس المشكلة الوحيدة .. 12 مليون جنيه سبب عرقلة انضمام دونجا للزمالك
رغم أن الزمالك يواجه مشكلة كبيرة في قيد اللاعبين الجدد بعد قرار الاتحاد الدولي بحرمان الزمالك من القيد فترتي انتقالات بسبب قضية اللاعب حسام أشرف، إلا أن تعثر صفقة انتقال نبيل عماد دونجا نجم بيراميدز للزمالك ليست بسبب القيد فقط.
حصل الخليج 365 علي صورة من قرار الاتحاد الدولي " فيفا " بإيقاف الزمالك ومنعه من القيد لفترتين بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب أزمة توقيع حسام اشرف ناشئ الزمالك مع اكاديمية في الكاميرون لتسويقه ثم وقع علي عقود احتراف في الزمالك.