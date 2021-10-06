شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفي لـ"منساه والبطاط" في تدريبات سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق سيراميكا على تنظيم ممر شرفي لثنائي الفريق الفلسطيني مصعب البطاط والغاني إيفانز منساه، لاعبا الفريق المنضمان حديثا في أول مران لهما مع سيراميكا استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت إدارة سيراميكا التعاقد مع ايفانز منساه، لاعب الوسط الهجومي لمنتخب غانا الاولميبي لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الدحيل القطري، ليصبح الصفقة السادسة في الانتقالات الصيفية الحالية، وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع لاعب الدحيل، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات مساء الأربعاء.

كما أعلنت إدارة سيراميكا التعاقد مع مصعب البطاط، الجناح الأيمن الدولي الفلسطيني لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادى شباب الظاهرية الفلسطيني، ليصبح الصفقة الخامسة في الانتقالات الصيفية الحالية، وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع قائد منتخب فلسطين، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات مساء اليوم.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا أبرمت ٥ صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني.