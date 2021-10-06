شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 6\10\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الكثيرمن الأحداث الهامة ، منها إعلان الأهلى عن غياب أفشة عن مواجهة الحرس الوطنى فى النيجر بسبب حفل زفافه ، و حقيقة تدهور الحالة الصحية لمؤمن زكريا ، و صعود فريق السلة الى نصف نهائى البطولة العربية .
الأهلي يحل أزمة الساندوتشات لعمار حمدي قبل المباريات
أشاد مسئولو النادي الأهلي بالتزام عمار حمدي مهاجم الفريق منذ عودته لصفوف الفريق عقب انتهاء الإعارة التي خاضها الموسم الماضي، حيث يؤدي اللاعب الشاب التدريبات بمنتهى القوة رغم عدم مشاركته في المباريات الماضية.
كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق حقيقة تدهور الحالة الصحية للاعب، واستمرار معاناته في الأيام الماضية.
سيد عبد الحفيظ يجرى اتصالا هاتفياً بمحمد الشناوى بعد إصابته مع الفراعنة
حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بمحمد الشناوي كابتن فريق الكرة بالنادي، وحارس المنتخب الوطني وذلك بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مران المنتخب الذي أقيم أمس بمعسكره المغلق ببرج العرب.
محمد شريف ينتظم فى تدريبات الأهلى الجمعة
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد شريف، لاعب الفريق، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعب.
الصفقات الجديدة محور اهتمام موسيماني فى مران الأهلي
شهدت تدريبات فريق الأهلي الأخيرة تركيز بيتسو موسيماني المدير الفني مع الصفقات الجديدة مثل أحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، من خلال منحهم تعليمات فنية بشكل متواصل، للتعود على طريقة لعبه وسرعة انسجامهم بين المجموعة.
تأهل فريق سلة النادى الأهلى لنصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين، أثر تغلبه علي فريق بنتيجة 84/82 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.