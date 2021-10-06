شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 6\10\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الكثيرمن الأحداث الهامة ، منها إعلان الأهلى عن غياب أفشة عن مواجهة الحرس الوطنى فى النيجر بسبب حفل زفافه ، و حقيقة تدهور الحالة الصحية لمؤمن زكريا ، و صعود فريق السلة الى نصف نهائى البطولة العربية .

الأهلي يحل أزمة الساندوتشات لعمار حمدي قبل المباريات