شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى فريق كرة سلة الاهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى منافسات نصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة ، بعد التغلب على المنافسين فى مباريات اليوم ، حيث فاز الأهلى على بيروت اللبنانى ، وتغلب الاتحاد على الوكرة القطرى .

كما صعد الزهرءا التونسى ، ويتبقى الفريق الرابع ، وهو الفائز من مباراة وداد بوفاريك و الكويت الكويتى.

ونجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة السلة، وذلك بعد الفوز على فريق الوكرة القطري بنتيجة 76\67 ، بينما تأهل الاهلى بالتغلب على بيروت اللبنانى بنتيجة بنتيجة 84/82 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.