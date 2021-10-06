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الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة العربية للسلة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

يلتقى فريق كرة سلة الاهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى منافسات نصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة ، بعد التغلب على المنافسين فى مباريات اليوم ، حيث فاز الأهلى على بيروت اللبنانى ، وتغلب الاتحاد على  الوكرة القطرى .

 

كما صعد الزهرءا التونسى  ، ويتبقى الفريق الرابع ، وهو الفائز من مباراة وداد بوفاريك و  الكويت الكويتى.

 

ونجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة السلة، وذلك بعد الفوز على فريق الوكرة القطري بنتيجة 76\67 ،  بينما تأهل الاهلى بالتغلب على بيروت اللبنانى بنتيجة   بنتيجة 84/82 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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