شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستكشف نقاط قوة الحرس الوطنى بالفيديو مع لاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على مشاهدة مقاطع فيديوهات رفقة لاعبي الفريق الأحمر لمباريات فريق الحرس الوطني بطل النيجر قبل المباراة التي تجمع الفريقين يوم 16 أكتوبر الجاري في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقي، من أجل استكشاف بطل النيجر قبل المواجهة التي تجمعهما في بداية مشوار الأهلي نحو تحقيق النجمة الـ11 في تاريخه.

ويحرص موسيماني على عقد محاضرات نظرية مع لاعبيه يقوم خلالها باستعراض فيديوهات أعدها محلل الأداء لطريقة لعب فريق الحرس الوطني من حيث تحضير الهجمة والاحتفاظ بالكرة ووضعيته أثناء الدفاع والهجوم، لاستغلال الثغرات الموجودة في صفوفه قبل المباراة التي ستجمعهما في افتتاح مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية.

ويحاضر موسيماني لاعبي الأهلي بالفيديو خلال الوقت الحالي لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوف بطل النيجر قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين يوم 16 أكنوبر الجاري بالنيجر، من أجل استكشاف المنافس جيدا ومعرفة طريقة لعبه جيدا وأبرز اللاعبين في صفوفه، والعمل على إبطالها.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة من التدريبات غدا الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.