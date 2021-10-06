شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لا تفوتك من مواجهة يد الزمالك وبرشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق نادى الزمالك لكرة اليد الخسارة من نظيره برشلونة بطل العالم بنتيجة 36/32 فى دور ربع نهائى كأس العالم للأندية بالسعودية . ويرصد الخليج 365 أبرز إحصائيات اللقاء كالتالى : أحمد الأحمر يصل للهدف 200 فى تاريخ المونديال أهداف اللقاء : أكرم يسرى ..7 هدافا للقاء . أحمد مؤمن .. 3 خالد وليد ..4 وسام نوار ..1 يحيى الدرع ..6 حسن وليد ..6 سيف الدرع..2 أحمد الأحمر ..3 وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد. ‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.