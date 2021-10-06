شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يصل للهدف رقم 200 فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد بنادى الزمالك، فى الوصول إلى الهدف رقم 200 فى بطولة كأس العالم للأندية خلال مباراة فريقه أمام برشلونة فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية .

وخسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره برشلونة الإسبانى بنتيجة 36/32فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية .

واستطاع أحمد الأحمر تسجيل 3 أهداف خلال المباراة، ليصل إلى الهدف 200 خلال مشاركاته في بطولة كأس العالم، ليواصل كتابة التاريخ في كرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18/17 لصالح برشلونة وسط تألق ملحوظ لعلى زين نجم المنتخب المحترف فى صفوف فريق البارسا، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده.

وشهد الشوط الأول تألق ملحوظ لفريق الزمالك خاصة فى الدقائق الأولى من جانب الثلاثى يحيى الدرع وخالد وابو وأكرم يسرى قبل أن يرجع فريق البارسا للقاء .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة فى البطولة كلا من: كريم هنداوى ومحمود خليل فلفل وهشام السبكى وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلى هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيونى مودى وسيف الدرع وأكرم يسرى وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.