شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة السلة، وذلك عقب الفوز على فريق الوكرة القطري بنتيجة 76\67 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم "الأربعاء" علي صالة برج العرب.

جاءت المباراة متكافئة المستوى، في الثلاث فترات الاولي، حيث تبادل الفريقان التقدم في النتيجة، وفي الفترة الرابعة سيطر لاعبو الاتحاد علي مجريات الامور، وحافظوا علي فارق النقاط والذى وصل إلي 10 نقاط، ليحقق زعيم الثغر فوزا غاليا يصعد به الي الدور نصف النهائي.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

-الفترة الأولي تفوق الوكرة بنتيجة 17/14.

-الفترة الثانية تفوق الاتحاد السكندري بنتيجة 30/29.

-الفترة الثالثة تفوق الوكرة بنتيجة 51/49.

- الفترة الرابعة تفوق الاتحاد بنتيجة 67/76

كان الاهلى قد صعد الى منافسات نصف النهائى بالبطولة أيضا بعد الفوز على بيروت اللبنانى.