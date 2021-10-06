شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يواجه جامعة سيدنى الخميس بعد الخسارة من برشلونة فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق يد الزمالك نظيره جامعة سيدنى الأسترالى فى الثالثة عصر الخميس، بعدما خسر الأبيض من برشلونة الإسباني بنتيجة 36/32 فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية.

ويتواجد االزمالك في المجموعة الثانية لتحديد المراكز من 5 إلى 10، ومعه الوحدة السعودي وجامعة سيدني الأسترالي.

وبعدما يواجه الزمالك جامعة سيدنى غدا، سيحصل الفريق على راحة اليوم التالى الجمعة، ثم يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة الوحدة السعودي يوم السبت 9 أكتوبر في الثالثة عصرا.

وقدم الزمالك أداء مشرفا أمام برشلونة بطل أوروبا فى مباراة قوية للغاية ، وإنتهى الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 18/17 لصالح الفريق الأسبانى وسط تألق ملحوظ لعلى زين نجم المنتخب المحترف فى صفوف فريق البارسا ، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده.

وشهد الشوط الأول تألق ملحوظ لفريق الزمالك خاصة فى الدقائق الأولى من جانب الثلاثى يحيى الدرع و خالد وابو وأكرم يسرى قبل أن يرجع فريق البارسا للقاء.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019.