شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم مركز شباب الحرية 8 / 0 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا عريضا على مركز شباب الحرية اليوم الأربعاء، بسبعة أهداف دون مقابل، وديًا، في تجربة جديدة يسعى من خلالها حسام حسن المدير الفني للاطمئنان على جاهزية اللاعبين للموسم الجديد.

وشهد اللقاء تألق الصفقات الجديدة حيث سجل أهداف الاتحاد كلا من، كريم الديب وخالد الغندور ونجامين بواتينج وكريم ممدوح وعبد الغني محمد، احمد حجى ،ومحمد عبد السلام "هدفين".

وحقق فريق الاتحاد السكندرى، فوزا كبيرا على نظيره دهميت، مساء، الاثنين الماضى، بأربعة أهداف دون مقابل فى المباراة الودية التى خاضها الفريق لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين والاطمئنان على مدى الاستفادة من التدريبات، استعدادا لانطلاق بطولة الدورى العام.

سجل رباعية الاتحاد كلا من كريم الديب، وساليفو مورو، وأحمد راشد، وبنجامين بواتينج.

وخاص الاتحاد عدة مباريات من قبل، حيث فاز على فريق الخيرية أحد فرق المنصورة، بثلاثة أهداف دون مقابل، وديا، مساء الثلاثاء الماضى، ضمن استعدادات زعيم الثغر للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل، وسجل ثلاثية الاتحاد كلا من، داميون لوى نانا، وسعيدو سيمبورى، وأحمد راشد.

وسبق أن فاز فريق الاتحاد السكندرى، على فريق بلطيم وديا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الأحد قبل الماضى، استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز المقرر انطلاقها نهاية أكتوبر المقبل، سجل خماسية الاتحاد كل من: بنجامين بواتينج هدفين، وخالد الغندور وسعيدو سيمبورى وأحمد مجدى هدفا لكل منهم.

وخاض الاتحاد 3 وديات الأسبوع قبل الماضى، حيث فاز على فريق إسكندرية للبترول بأربعة أهداف دون رد، مساء الخميس، سجل رباعية الاتحاد كل من الغانى بنچامين بواتينج، البوركينى سعيدو سيمبورى، نادر رمضان، وأحمد عادل ميسى، كما فاز مساء الثلاثاء على فريق دلفى، أحد أندية الإسكندرية، فى ثانى مبارياته الودية، بهدف دون رد، وسجل هدف الاتحاد والمباراة الوافد الجديد بنجامين بواتينج.