إسبانيا تثأر من إيطاليا وتنتظر بلجيكا أو فرنسا بنهائي دوري أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق المنتخب الإسباني فوزاً بهدفين مقابل هدف وحيد على المنتخب الإيطالي، في نصف نهائي بطولة دوري أمم أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو".

وسجل فيران توريس لاعب منتخب إسبانيا، هدفي اللقاء في الدقائق 17 و45 من عمر المباراة، وقلص بيليجريني الفارق في الدقيقة 83.

وأكمل المنتخب الإيطالي المباراة بعشرة لاعبين، بعدما تعرض ليوناردو بونوتشي مدافع الآزوري للطرد.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أمم أوروبا التي ستقام 10 أكتوبر المقبل، لينتظر الفائز من مباراة منتخبي بلجيكا وفرنسا.

بينما سيلعب المنتخب الإيطالي مباراة تحديد المركز الثالث مع الخاسر من مباراة منتخبي بلجيكا وفرنسا.

وثأر المنتخب الإسباني من نظيره الإيطالي، بعد خسارته في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بركلات الجزاء الترجيحية.

وأنهى المنتخب الإسباني، سلسلة اللاهزيمة الأسطورية التي حققها المنتخب الإيطالي والتي امتدت لمدة 37 مباراة بدون تلقي أي هزيمة.

تفاصيل المباراة

تقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة 17 من عمر اللقاء عن طريق فيران توريس، الذي حول الكرة العرضية الرائعة التي لعبها أويارزبال إلى داخل الشباك.

وكاد ماركوس ألونسو أن يضاعف النتيجة بعد إحراز الهدف مباشرة، بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، اخطأ دوناروما في التصدي لها، لتقع من يده ولكن بونوتشي مدافع إيطاليا أخرج الكرة من أمام خط المرمى.

وكاد بيرنارديسكي أن يعادل النتيجة للمنتخب الإيطالي، في الدقيقة 34 من زمن اللقاء، بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، تمكن أوناي سيمون من التصدي لها قبل أن تصطدم بالقائم الأيسر وتخرج إلى خارج الملعب.

وأهدر لورينزو إنسيني فرصة هدف محقق بطريقة غريبة في الدقيقة 35، بعد أن حول كرة عرضية بتسديدة سيئة انحرفت عن مرمى المنتخب الإسباني.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي، في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، لتدخله القوي بالمرفق في وجه سيرجيو بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا.

واستطاع فيران توريس من زيارة مرمى دوناروما حارس إيطاليا، للمرة الثانية في الدقيقة 45 من زمن اللقاء، بعد أن حول كرة عرضية من أويارزبال برأسية قوية سكنت شباك منتخب إيطاليا، ليعزز تقدم اللاروخا.

وكاد أويارزبال أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، بعد أن حول كرة عرضية، برأسية رائعة ولكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى دوناروما.

وأهدر أويارزبال فرصة جديدة لإحراز الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، بعد أن حول كرة عرضية أرضية، قابلها بتسديدة قوية مباشرة نحو المرمى، ولكن دوناروما حارس إيطاليا تألق وتصدى للكرة.

وقلص بيليجريني النتيجة، بعدما نجح في إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 83، بعدما خطف كييزا الكرة من مدافع المنتخب الإسباني، لينفرد بالمرمى، ويمرر الكرة إلى بيليجريني الذي حول الكرة إلى داخل الشباك بسهولة.