3 سيناريوهات على طاولة الزمالك في ساعات الحسم لأزمة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

تعمل إدارة الزمالك خلال الساعات الأخيرة من أجل حسم موقفها بشأن التعاقدات الجديدة التي أبرمتها وقد لا يتمكنوا من قيدهم في حالة استمرار المنع من القيد.

ويأمل الزمالك خلال الـ24 ساعة المقبلة أن يتم رفع الإيقاف من القيد عن النادي، لكن في الجانب الآخر، وضع سيناريوهات سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، بناء على الموقف النهائي بخصوص القيد.

وأوضح مصدر من داخل الزمالك في تصريحاته لمصراوي: "غدا أخر أيام القيد، والزمالك أيضا ينتظر الموقف النهائي بخصوص رفع إيقاف القيد، وهو الأمر الذي يرتبط بحمدي النقاز، محمود شبانة، وعمر كمال عبد الواحد".

وعن موقف اللاعبين الثلاثة، قال المصدر: "عمر كمال يمتلك عرضين، الأول من فيوتشر، والثاني من البنك الأهلي، وسيتم حسم الموقف خلال الـ24 ساعة المقبلة".

وتابع: "شبانة لديه عرض من البنك الأهلي والآخر من الإسماعيلي، موقفه مشابه لعمر كمال وسيتم إعارتهما في كل الأحوال لمدة عام إذا لم يتم رفع الإيقاف".

وأضاف: "حمدي النقاز في الوقت الحالي موقفه لم يحدد بعد إذا كان سينتقل إلى بيراميدز، على سبيل الإعارة، باعتباره النادي الأكثر اهتماما به، أو سينتظر لمدة شهرين حتى يتم فتح القيد في يناير وإمكانية رفع عقوبة إيقاف القيد عن النادي بحلول هذا الموعد".

وأما موقف اللاعب الرابع وهو حسام أشرف، فيتم حسمه حلال الساعات المقبلة حيث أنه يخضع لفترة إيقاف لمدة 4 أشهر ضمن نفس القضية ولديه عرض إعارة من سموحة لمدة موسم، وبنسبة كبيرة سوف ينتقل إلى الفريق السكندري مقابل مبلغ مالي، مع الاستغناء عن جزء من مستحقاته.

وينحصر تفكير الزمالك خلال الـ24 المقبلة حول هذه الخيارات الثلاثة في حالة إقرار عقوبة إيقاف القيد على النادي، وعدم رفعها، أما في حالة رفع الإيقاف عن الزمالك سيستمر شبانة وكمال والنقاز، وسيتم دراسة إعارة حسام أشرف.