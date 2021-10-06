كرة سلة.. تعديل مواعيد نصف نهائي البطولة العربية بسبب مصر وليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية لكرة السلة في نسختها الـ33 تعديل مواعيد مباراتي نصف النهائي بسبب مباراة مصر وليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وعدلت اللجنة المنظمة للبطولة مباراتي نصف النهائي التي ستقام يوم الجمعه القادم 8 أكتوبر، بحيث يكون موعد المباراة الأولى التي تجمع بين الأهلي والاتحاد في الرابعة عصرا بدلا من الخامسة مساء الموعد الذي كان محدد مسبقا للمباراة.

بينما سيكون الموعد الجديد للمباراة الثانية في نصف النهائي، والتي تجمع بين الزهراء التونسي والكويت الكويتي في الساعة السادسة مساء يوم الجمعه أيضا بدلا من الـ7.30 مساء، الموعد الذي كان محددا مسبقا لتلك المباراة.

ويأتي ذلك حرصا من اللجنة المنظمة علي ألا يؤثر إقامة مباريات نصف النهائى مع مباراة مصر وليبيا المؤهلة لكأس العالم والتى تقام في الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعه المقبل 8 أكتوبر.