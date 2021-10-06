بعد الخسارة أمام برشلونة.. تعرف على مشوار يد الزمالك بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

فقد الزمالك فرصة المنافسة على اللقب بعد خسارته أمام برشلونة بنتيجة 32-36، في دور الثمانية بعد أداء مشرف قدمه لاعبي الفريق الأبيض في مواجهة أبطال أوروبا.

بالرغم من تلك الخسارة، لم ينتهي مشوار الزمالك في السوبر جلوب بعد، حيث تواجد الفريق الأبيض في المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الـ5 إلى الـ10، والتي تضم بجواره كلا من الوحدة السعودي وجامعة سيدني الأسترالي.

وسيفتتح الزمالك مشواره في تحديد المراكز بمواجهة جامعة سيدني الأسترالي غدا الخميس في الساعة الـ3 عصرا.

بينما يحصل الفريق على راحة يوم الجمعه القادم، ثم يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة الوحدة السعودي يوم السبت 9 أكتوبر في الساعة الثالثة عصرا.

بينما تضم المجموعة الثانية لتحديد المراكز الدحيل القطري والنور السعودي وسا فرانسيسكو كالهيت الأمريكي.

وجدير بالذكر أن الزمالك حصل على المركز الخامس في كأس العالم للاندية لكرة اليد في نسختها السابقة 2019.