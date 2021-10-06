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كواليس وأجواء مباراة يد الزمالك وبرشلونة بالمونديال (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أمام ، في ربع نهائي كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) المقامة في المملكة العربية .

وبدء الزمالك المباراة بشكل قوي، وكان الفارق 5 أهداف لصالحه، لكن خبرات برشلونة حسمت الأمور لينتهي اللقاء 36-32 لصالح الإسبان.

وشهد اللقاء حضور عدد كبير من جماهير نادي الزمالك الصالة التي استضافت المباراة، وظهر علم الأهلي مع أحد المشجعين لمؤازرة الزمالك ممثل يد مصر.

وتبادل لاعبو الزمالك التحية مع زميلهم بالمنتخب علي زين المحترف بصفوف نادي برشلونة الإسباني.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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