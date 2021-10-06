وزير الرياضة يهنيء سمر حمزة ببرونزية بطولة العالم للمصارعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

هنأ وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لاعبة المنتخب الوطني سمر حمزة بفوزها بالميدالية البرونزية خلال منافسات بطولة العالم للمصارعة المقامة بدولة النرويج خلال الفترة من 2 حتى 10 أكتوبر الجارى وذلك بعد فوزها على بطلة الهند بنتيجة 2/1.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عبر تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، عن سعادته بالإنجاز الكبير التاريخي الذي حققته لاعبة المنتخب الوطني في ضوء تتويجها بأول ميدالية مصرية في بطولة العالم للمصارعة منذ أكثر من 15 عام على آخر ميدالية في عام 2006 فضلاً عن أنها تمثل أول مشاركة رسمية دولية للاعبة المنتخب المصري بعد دورة الألعاب الأوليمبية.

وأتم أشرف صبحي تصريحاته بالتنويه إلى إلى أن الفترة المقبلة والتي تعد بداية الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ستشهد تكثيف لمشاركة المنتخبات المصرية في مختلف اللعبات في جميع البطولات والمنافسات العالمية لمختلف الأعمار السنية للمنتخبات المصرية.