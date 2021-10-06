غينيا بيساو توافق على خوض لقاء المغرب.. وتطالب بالتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وافق منتخب غينيا بيساو على خوض مباراة الجولة الثالثة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ضد المغرب رغم حادثة التسمم.

فريق غينيا بيساو كان قد تعرض إلى حالة تسمم غذائي ليتم نقل عدداً من اللاعبين وأفراد البعثة الغينية إلى مستشفيات مدينة الرباط.

منتخب غينيا أكد تعرض 25 لاعباً من صفوفه وأفراد البعثة للتسمم الغذائي، ليتم نقلهم إلى المستشفى تحت الرعاية والملاحظة الطبية.

وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أعلن الاتحاد الغيني خوض مباراة المغرب، مع تأكيده على توثيق حالة التسمم التي تعرض لها الفريق.

بيان المنتخب الغيني أكد أن اتحاد الكرة في بلاده أرسل احتجاجه الرسمي مع التقارير الطبية لإثبات الحادث الذي تعرض له ضيوف المملكة المغربية.

غينيا أكدت أنها ستخوض المباراة، لكنها طالبت بالتحقيق في الأمر ومعرفة من المتسبب في تسمم لاعبي المنتخب، لإعلاء اللعب النظيف والقيم الرياضية.

غينيا بيساو تتصدر المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب المغرب الذي لعب مباراة واحدة فقط مقابل مباراتين للمتصدر.