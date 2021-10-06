بعد مباراة مثيرة.. سلة الأهلي لنصف نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح فريق الأهلي لكرة السلة، في التأهل بعد "رمية قاتلة" لنصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وتستضيف الإسكندرية منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة الاتحاد السكندري والأهلي من مصر.

وبعد مباراة مثيرة وصعبة، نجح الأهلي في اقصاء فريق بيروت ممثل دولة لبنان من ربع نهائي البطولة العربية.

وتفوق الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 24/20، لكن الفريق اللبناني تفوق في الفترة الثانية بنتيجة 48/43، وحسم الفترة الثالثة أيضاً بنتيجة 69/68.

وكانت الإثارة حاضرة في الفترة الرابعة حتى الثواني الأخيرة من المباراة، ونجح مايكل تومسون لاعب الأهلي في احراز رمية ثنائية قاتلة ليُنهي المباراة للأهلي 84/82.

وينتظر الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة الفائز من مباراة الاتحاد السكندري والوكرة القطري.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الجمعة الساعة 5 عصراً.