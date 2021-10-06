أداء بطولي.. الزمالك يخسر أمام برشلونة بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

خسر الزمالك أمام برشلونة بنتيجة 36-32 في افتتاحية مواجهات الفريقين بكأس العالم للاندية لكرة القدم المقامة في السعودية.

ويلتقي برشلونة أمام فريق بينيروس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للاندية لكرة اليد، فيما يلعب الزمالك على المراكز من الخامس للثامن.

وتأهل الزمالك للمشاركة في سوبر جلوب بعد الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27، بينما يشارك برشلونة في البطولة بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

تفاصيل المباراة

تقدم الزمالك مبكرا، وهيمن على بداية المباراة، ليتقدم بخمسة أهداف نظيفة، ليطلب مدرب برشلونة وقت مستقطع مبكر لإصلاح الأخطاء.

برشلونة أحرز أول أهدافه بعد 7 دقائق و54 ثانية، لتسير المباراة سجال بين الفريقين، هدف هنا وهدف هناك، لتعلن الدقيقة العاشرة عن تقدم الزمالك بنتيجة 7-2.

وقلص برشلونة الفارق لتصبح النتيجة 12-11 بعد مرور 18 دقيقة، ليطلب الزمالك وقت مستقطع.

سارت المباراة سجالا بين الفريقين حتى نجح برشلونة في إدراك التعادل الاول في المباراة والتقدم بنتيجة 15-14 في الدقيقة 25.

استمر تقدم برشلونة حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكاتالوني بنتيجة 18-17.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة تقدمه ونجح في توسيع الفارق لـ3 أهداف الدقيقة 11 من الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 23-20.

وزاد برشلونة من الفارق لتصل النتيجة لـ27-21 مع منتصف الشوط الثاني.

ونجح الزمالك في تقليص الفارق لـ4 في الدقيقة 20 لتصبح النتيجة 29-25، ولكن عاد برشلونة سريعا ليزداد الفارق لـ6 مرة أخرى.

حاول الزمالك تقليص الفارق، حتى نجح برشلونة في حسم المواجهة بفارق 4 أهداف بنتيجة 36-32.