تعرف على نتيجة مباراة المغرب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021، لحساب الجولة الثالثة، والتي يستضيفها المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم أسود الأطلس بهدفين دون رد، افتتح “أشرف حكيمي” اهداف اللقاء في الدقيقة 31، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يُضيف “عمران لوزا” الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وخلال الشوط الثاني عزز المنتخب المغربي تقدمه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق لاعب خط الوسط “إلياس شاعير” بعدما سدد كرة عرضية خدعت حارس مرمي غينيا وسكنت الشباك.

ويتنافس منتخب المغرب مع السودان، غينيا، بالإضافة إلى غينيا بيساو ضمن المجموعة التاسعة، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

واستهل المنتخب المغربي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بتحقيق الفوز على شقيقه منتخب السودان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم 2 سبتمبر 2021.

أما مباراة المغرب في الجولة الثانية أمام منتخب غينيا كوناكري التي كانت من المفترض أن تقام على ملعب لانسانا كونتي يوم 6 سبتمبر 2021، تم تأجيلها لوقت لاحق، بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها العاصمة الغينية كوناكري.

وعاشت بعثة أسود الأطلس ساعات من الرعب الشديد في غينيا، والتي بدأت بسماع ذوي إطلاق الرصاص لوقت طويل في ميحط فندق الإقامة، قبل أن يتم الإعلان عن انقلاب عسكري.

وتدخلت السلطات المغربية على الفور من أجل تأمين طائرة خاصة، لنقل منتخب المغرب من كوناكري إلى الرباط، وهو ما حدث بالفعل في يوم 6 سبتمبر، ليضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تأجيل المباراة.

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